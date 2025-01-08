Зеленський особисто візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня
У четвер, 9 січня, президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", - заявив президент.
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Зеленський подякував кожному, хто допомагає Україні.
"Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році. Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", - йдеться у повідомленні.
- Раніше медіа з посиланням на ВПС США інформували, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
- 4 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні у форматі "Рамштайн" говоритимуть, зокрема, про захист українського неба від російських ракет і КАБів.
- 7 січня пресслужба Пентагону повідомила, що на 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка запланована на 9 січня, обговорять потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні й координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.
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