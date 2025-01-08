Зеленський особисто візьме участь у засіданні "Рамштайну" 9 січня

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", - заявив президент.

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Зеленський подякував кожному, хто допомагає Україні.

"Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році. Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі", - йдеться у повідомленні.