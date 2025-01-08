У міноборони США розповіли, про що говоритимуть на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн"
На 25-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка запланована на 9 січня, обговорять потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні й координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив з Вашингтона на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, де 9 січня він проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG).
Засідання, яке скликав Остін з моменту заснування групи в квітні 2022 року, відіграє важливу роль у координації міжнародної підтримки для допомоги Україні у захисті її суверенітету від неспровокованої агресії Росії, наголосили у Пентагоні. Там зауважили, що 25 зустріч цієї коаліції відбудеться з приблизно 50 країнами, об’єднаних у своїй відданості допомозі Україні.
В Міноборони США назвали майбутнє засідання "знаковим".
Під час зустрічі Остін спілкуватиметься з міністрами оборони інших держав, які входять до коаліції, та старшими військовими посадовими особами з усього світу.
На "Рамштайні" обговорять безпосередні потреби України на полі бою і довгострокові потреби в обороні та важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.
"Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази", - розповіли в Міноборони США.
- На новому засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного тижня, говоритимуть, зокрема, про захист українського неба від російських ракет і КАБів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
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