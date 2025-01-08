"Видно, що Трамп лишається ближчим до російських джерел інформації, аніж до українських": майор ЗСУ Омелян
Пресконференція Трампа 7 січня стала холодним душем навіть для тих, хто вважав, що його перемога у президентських виборах це краще для України
Таку думку висловив майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері Еспресо.
"Безперечно вчорашня пресконференція Трампа стала для багатьох холодним душем. І навіть для тих, хто вважав, що його перемога і повторне обрання президентом Сполучених Штатів це краще для України. Водночас я би точно не впадав в якусь істерику чи в стан, що все пропало. Видно і відчутно, що Трамп в своїй базі лишається ближчим до російських джерел інформації, аніж до українських, це мінус нашій команді, яка працює з родиною і з оточенням Трампа. Ми не змогли достукатися і ще одне підтвердження, що Зеленський обрав саме формат інтерв’ю у спілкуванні з Трампом і республіканцями, а не особисту зустріч безпосередню чи з допомогою довірених осіб або радників", - сказав він.
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Володимир Омелян говорячи про пресконференцію Трампа, яка відбулася 7 січня, звернув увагу на психотип Трампа.
"Водночас, якщо ми зробимо підсумок вчорашньої пресконференції, то треба згадати про психотип Трампа, він найкраще описується в його попередній дополітичній кар’єрі. Як він неодноразово розповідав, що стиль його переговорів дуже простий: він висловлює радикальні ідеї для співрозмовника, співрозмовник їх не хоче приймати. Тоді він (Трамп, - ред.) виходить зі ще більш радикальних ідей, і тоді через певний період часу співрозмовник каже: "Ну, ти знаєш, друже, дійсно, твоя перша ідея не така вже була радикальна, як мені здавалося, давай краще обговорювати її", - зазначив він.
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Майор ЗСУ зауважив, що такий метод Дональд Трамп використовує і в спілкуванні щодо нашої країни.
"І в спілкуванні щодо України, і в спілкуванні щодо багатьох своїх союзників, які і ментально, і історично набагато ближчі до Сполучених Штатів. Ми говоримо про Канаду, ми говоримо про Данію, ми говоримо про низку інших держав, ту ж Британію і Німеччину щодо яких близькі соратники Трампа, мається на увазі Маск, застосовували не зовсім коректну інформаційну зброю. І тут треба розуміти, що Трампу європейське питання не є першочерговим, хоча в статусі невиконаної обіцянки воно над ним висітиме Дамокловим мечем. І безперечно, що він намагатиметься знайти якийсь вихід. Чи він зможе знайти якийсь вихід за рахунок України, я в цьому дуже сумніваюсь, бо це буде удар по Західному світу, це буде удар по величі Америка, яку Трамп хоче знову зробити великою", - зауважив Володимир Омелян.
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- 7 січня майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що "не може обіцяти" іншим країнам, що не застосовуватиме економічний та військовий тиск, щоб установити контроль над Гренландією та Панамським каналом.
- 7 січня Трамп виключив зустріч з Путіним до інавгурації, і заявив про можливість ескалації війни в Україні.
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