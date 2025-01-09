Росіяни вдарили по Херсону з авіації: є постраждалі
Вранці 9 січня російська окупаційна армія вдарила по Херсону з авіації. Внаслідок ворожої атаки є руйнування та постраждалі
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська ОВА.
"Об 11:00 російські терористи вдарили по Херсону з авіації. Було випущено три керовані авіабомби. Одна КАБ влучила у приватний будинок, зруйнувавши його", - розповів Мрочко.
За його інформацією, з-під завалів дістали чоловіка і жінку, яких забрала швидка. У 85-річної постраждалої контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Ще у однієї потерпілої гостра реакція на стрес.
"Також внаслідок ворожого авіаудару виникли пожежі. Є влучання в підприємство і дитсадок. Інформація уточнюється", - додав очільник МВА.
Згодом в Херсонській ОВА повідомили про ще двох постраждалих через ворожий авіаудар.
"Бригада швидкої доставила до лікарні 52-річного чоловіка, який дістав вибухову травму і забій обличчя. Ще одному потерпілому – 62-річному херсонцю – медики надали допомогу на місці. У нього діагностували вибухову травму і уламкове поранення руки", - йдеться у повідомленні.
Станом на 12:30 кількість постраждалих збільшилася до 6, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Серед поранених - двоє жінок і четверо чоловіків. У них зафіксували вибухові травми та уламкові поранення.
Одному потерпілому бригада "швидкої" надала допомогу на місці, решта – перебувають у лікарнях. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.
- Зранку 9 січня російські окупанти атакували із дрона велосипедистку у Новорайську, що в Херсонській області.
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