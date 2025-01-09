Лубінець попередив родини військовополонених про шахраїв у мережі, які вимагають гроші "за деяку інформацію"
У соціальних мережах шахраї під ім'ям звільнених військових вимагають від родин військовополонених гроші "за деяку інформацію"
Про це омбудсмен Дмитро Лубінець написав у Telegram.
Так, у соцмережах невідомі створюють аккаунти, через які представляють себе звільненими військовополоненими чи військовослужбовцями, що несуть службу, і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких "бачили" чи "мають деяку інформацію". А після цього починають просити гроші собі чи "тим, хто цим займається".
Також створюються тематичні канали у Telegram, де у членів родин військовополонених виманюють персональні дані та іншу інформацію.
"Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!" - закликав Лубінець.
- З початку 2024 року майже 30 тис. військових і цивільних українців отримали статус зниклих безвісти. Загалом у розшуку перебувають 59 тис. українців.
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