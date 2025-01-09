Лубінець попередив родини військовополонених про шахраїв у мережі, які вимагають гроші "за деяку інформацію"

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець написав у Telegram.

Так, у соцмережах невідомі створюють аккаунти, через які представляють себе звільненими військовополоненими чи військовослужбовцями, що несуть службу, і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, яких "бачили" чи "мають деяку інформацію". А після цього починають просити гроші собі чи "тим, хто цим займається".

Також створюються тематичні канали у Telegram, де у членів родин військовополонених виманюють персональні дані та іншу інформацію.

"Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!" - закликав Лубінець.