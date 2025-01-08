У 2024 році статус зниклих безвісти отримали майже 30 тис. українців
З початку 2024 року майже 30 тис. військових і цивільних українців отримали статус зниклих безвісти. Загалом у розшуку перебувають 59 тис. українців
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у коментарі Українській правді.
"Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти в регіонах – за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці – Донецька, далі Дніпропетровська і Харківська області", – сказав Добросердов.
Загалом наразі в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, понад 71 тис. записів. Досі перебувають у розшуку – 59 тис. українців, з них 7,5 тис. офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.
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Станом на 1 січня цього року припинили пошук 9255 людей. Серед них 3923 – живі військові та цивільні, місце перебування яких встановили. Також ідентифіковано 5332 тіла.
Окрім того, у відповідному реєстрі збирається інформація про неідентифіковані тіла. Таких записів наразі понад 3200.
Фото: Українська правда
"Кожного місяця, а іноді двічі на місяць, відбувається репатріація тіл. Ми передаємо тіла окупантів Росії та отримуємо тіла наших захисників. Ця процедура відбувається стабільно, без великих перерв. Відповідно певні пошукові роботи з тієї сторони відбуваються. Вони повертають тіла. На сьогодні нам вдалося повернути 5,5 тисяч тіл", – додав Добросердов.
- У МВС наприкінці грудня 2024 року повідомляли, що в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебуває близько 60 тисяч людей.
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