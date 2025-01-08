У 2024 році статус зниклих безвісти отримали майже 30 тис. українців

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у коментарі Українській правді.

"Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти в регіонах – за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці – Донецька, далі Дніпропетровська і Харківська області", – сказав Добросердов.

Загалом наразі в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, понад 71 тис. записів. Досі перебувають у розшуку – 59 тис. українців, з них 7,5 тис. офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.

Читайте також: Невизначена втрата. Як шукають зниклих безвісти в Україні

Станом на 1 січня цього року припинили пошук 9255 людей. Серед них 3923 – живі військові та цивільні, місце перебування яких встановили. Також ідентифіковано 5332 тіла.

Окрім того, у відповідному реєстрі збирається інформація про неідентифіковані тіла. Таких записів наразі понад 3200.

Фото: Українська правда

"Кожного місяця, а іноді двічі на місяць, відбувається репатріація тіл. Ми передаємо тіла окупантів Росії та отримуємо тіла наших захисників. Ця процедура відбувається стабільно, без великих перерв. Відповідно певні пошукові роботи з тієї сторони відбуваються. Вони повертають тіла. На сьогодні нам вдалося повернути 5,5 тисяч тіл", – додав Добросердов.