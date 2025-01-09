Менше, ніж до коронавірусу: Касові збори фільмів по всьому світу принесли в 2024 році $30 млрд
На касові збори вплинули страйки 2023 року в Голлівуді, які негативно відобразилися на календарі релізів у 2024-му. Цей показник на 20% нижчий від середнього показника касових зборів до пандемії за 2017–2019 роки
Про це пише Variety.
Згідно з даними британської дослідницької компанії Gower Street Analytics, світові касові збори за 2024 рік досягнули дивовижних $30 млрд. Лише в грудні прокат фільмів приніс $3 млрд.
Це третій за величиною місячний підсумок з грудня 2019 року. Більші бокс-офіси були лише в липні 2023 року та липні 2024 року. Цей сплеск наприкінці року зробив четвертий квартал найприбутковішим четвертим кварталом десятиліття - $6,5 млрд. Друге півріччя 2024-го принесло $13,3 млрд, що на 5% більше, ніж у 2023 році.
На касові збори вплинули страйки голлівудських сценаристів та акторів 2023 року, які негативно вплинули на календар релізів у 2024-му. Цей показник на 20% нижчий від середнього показника касових зборів до пандемії за 2017–2019 роки.
Кіноринок у США отримав у грудні $992 млн, що стало другим найкращим місяцем 2024 року після липня. Північноамериканський ринок завершив рік із загальним обсягом $8,8 млрд, що лише на 3% менше, ніж у 2023 році. Хоча нині прибутки все ще на 23% нижче за показники до пандемії.
Міжнародний ринок (за винятком Китаю) додав $1,68 млрд у грудні, завершивши 2024 рік з $15,4 млрд. Хоча це всього на 2% менше, ніж у 2023 році, це все одно на 17% нижче середнього показника до пандемії, якщо враховувати поточні обмінні курси.
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