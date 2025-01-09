Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку

Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Зазначається, що свої голоси "за" віддали 298 нардепів.

"Тут пройшла важлива правка: жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив Ярослав Железняк.

Окрім цього, законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.

Також документ передбачає обов’язковий медогляд перед практичними заняттями з базової підготовки.

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