Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про базову військову підготовку
У четвер, 9 січня, Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт №12076 "Про військовий обов’язок і військову службу", згідно з яким проходження базової військової підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік
Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.
Зазначається, що свої голоси "за" віддали 298 нардепів.
"Тут пройшла важлива правка: жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив Ярослав Железняк.
Окрім цього, законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України.
Також документ передбачає обов’язковий медогляд перед практичними заняттями з базової підготовки.
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- Наприкінці грудня 2024 року повідомлялося, що Генштаб працює над створенням умов для забезпечення 2-місячної військової підготовки новобранців.
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