Зурабішвілі заявила, що продовжуватиме виконувати функції президента Грузії
Колишня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі представила новий офіс і заявила, що продовжуватиме виконувати функції лідера країни
Про це повідомляє Ехо Кавказа.
"Я хотіла б вітати вас сьогодні в моєму новому офісі, який є продовженням палацу Орбеліані. Можливо, він не схожий на палац Орбеліані, але (його) дух тут присутній, і функція президента триває тут, у цій країні, яка наразі перебуває в найглибшій кризі", - заявила Зурабішвілі.
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Зурабішвілі також наголосила, що продовжує контакти з європейськими партнерами та запевняє, що вони не визнають парламент, уряд і президента "Грузинської мрії".
За її словами, вона має намір вирушити на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Ба більше, вона планує провести у Сполучених Штатах зустрічі на високому рівні.
Крім цього, вона наголосила, що "Грузинська мрія" допомагає Росії ухилятися від запроваджених західними країнами санкцій.
"Сьогодні наша економіка здебільшого перебуває у стані застою. Щоправда, деякі доходи все ж таки є, насамперед шляхом обходу санкцій, які останнім часом значно посилилися, і одним із джерел фінансових доходів є дорогі автомобілі, які експортуються з Грузії нібито до Середньої Азії, а насправді до Росії. Що ще знаходиться в цих автомобілях, поки що невідомо. Це серйозна проблема і, ймовірно, одне із джерел, за рахунок яких керівна партія сьогодні все ще зберігає якийсь дохід", - заявила вона Зурабішвілі.
29 грудня опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац. У парламенті відбулася інавгурація новообраного президента Міхеїла Кавелашвілі.
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