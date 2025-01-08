Головне, що ми побачили: Трамп поступово входить у курс справ з широкого кола питань, і цей процес ще не завершений. Тому замість однозначних відповідей на питання щодо України, ми чуємо окремі фрази, які без інтерпретацій зрозуміти складно. Тоді як інтерпретацій у фейсбуці, як відомо, більше, ніж атомів у Всесвіті, і кількість аналітиків у будь-якому чаті зростає до 100%.

Насправді інтерпретувати треба не уривки фраз з пресконференцій, а конкретні дії адміністрації нового президента США.

Особливість американської політики полягає в тому, що інститути важливіші за персоналії, а юридичні процедури не можна підмінити емоційними жестами. Тому вектор руху американської політики на підтримку України в війні з Росією якщо і може бути змінений, то зробити це буде дуже непросто. Але можуть бути деталі стосовно того, як цей рух відбуватиметься, наскільки швидко та в якому обсязі. Проте зараз це зрозуміти неможливо хоча б тому, що Трамп поки що не є президентом. Читайте також: Войовнича риторика Трампа і його "розуміння" Росії

На сьогодні головна перепона будь-якому мирному процесу – принципово різні погляди на війну і мирний процес з боку України, США, ЄС та путінської Росії. Якщо США розглядає це як локальну війну десь в Європі (Трамп прямо каже "нас роз’єднує така штука як океан"), то для Путіна це війна між Росією і Заходом за "нову архітектуру безпеки". І якщо про заморозку війни по лінії фронту США гіпотетично говорити ще можуть (як би нам боляче це не було це сприймати), але ні про яку нову "архітектуру безпеки" немає навіть натяків на дискусії.

У цій конфігурації гіпотетична "здача" Америкою України не розвʼязує питання, заради якого Путін починав війну. Тому припинення підтримки України з боку США – це фактично згода на пропозиції Путіна щодо цієї нової архітектури. Тобто капітуляція США і ЄС перед Путіним. Незалежно від того, хто буде президентом, малоймовірно США на таке коли-небудь підуть, адже в такому разі під питання поставлять і всі інші зобов’язання американців перед своїми іншими союзниками.

Як ми бачимо з виступів людей, які за декілька тижнів формуватимуть позицію майбутньої адміністрації президента Трампа щодо України, серед них немає проблеми нерозуміння цього. Але, як ми побачили з вчорашньої пресконференції, цього розуміння поки недостатньо для складання чіткого плану завершення війни, який міг би представити Трамп публічно. Тому все, що він каже і казатиме найближчим часом, апріорі не матиме чіткості, щоб не "злякати" не лише Україну, ЄС і Путіна, але й саму американську політичну систему та її союзників по всьому світу.