У Данії побоюються, що Трамп серйозно налаштований узяти Гренландію під контроль США, - CNN

Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька данських чиновників.

Зазначається, що данські посадовці ретельно зважують, як відреагувати на заяви Трампа щодо Гренландії, щоб не спровокувати серйозний розрив з близьким союзником і колегою по НАТО.

"Екосистема, яка підтримує цю ідею, зараз зовсім інша, ніж у 2019 році, коли Трамп вперше запропонував її. Це виглядає набагато серйозніше", - сказав один високопоставлений данський урядовець.

У Данії припускають, що відверта розмова з Трампом буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу.

З цією метою міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у середу дав зрозуміти, що країна хоче більше обговорити це питання з новою адміністрацією Трампа: "Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій".