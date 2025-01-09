У Данії побоюються, що Трамп серйозно налаштований узяти Гренландію під контроль США, - CNN
Данські урядовці отримують попередження від союзників і радників новообраного президента США Дональда Трампа, що він серйозно налаштований узяти Гренландію під контроль Штатів
Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька данських чиновників.
Зазначається, що данські посадовці ретельно зважують, як відреагувати на заяви Трампа щодо Гренландії, щоб не спровокувати серйозний розрив з близьким союзником і колегою по НАТО.
"Екосистема, яка підтримує цю ідею, зараз зовсім інша, ніж у 2019 році, коли Трамп вперше запропонував її. Це виглядає набагато серйозніше", - сказав один високопоставлений данський урядовець.
У Данії припускають, що відверта розмова з Трампом буде найкращим виходом, щоб відвернути кризу.
З цією метою міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у середу дав зрозуміти, що країна хоче більше обговорити це питання з новою адміністрацією Трампа: "Ми відкриті до діалогу з американцями про те, як ми можемо співпрацювати ще тісніше, ніж зараз, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій".
- 23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.
- Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США.
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