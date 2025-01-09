У мережі пишуть про перегляд тарифів на електроенергію: у Міненерго заявили про фейк
У мережі поширюють фейкову інформацію про нібито перегляд тарифів на електроенергію для населення. Міністерство електроенергії спростувало
Про це повідомляє Міненерго.
"Наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання взагалі не стоїть на порядку денному", - йдеться у дописі.
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За словами Міністерства, поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні.
Там закликали бути уважними та довіряти лише офіційним джерелам.
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