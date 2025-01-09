Актор Олександр Рудинський розповів про зйомки в серіалі "Агентство" від Paramount+, спродюсованому Клуні

Про це він розповів в інтервʼю для YouTube-каналу "Розмова".

Український актор Олександр Рудинський поділився, що потрапити в міжнародні фільми або серіали йому допомагає його агентка з Німеччини. Вона постійно шукає проєкти, і одним з таких став американський шпигунський серіал-трилер "Агентство" (The Agency) від Paramount+ за участю Showtime, що вийшов 29 листопада 2024 року. Продюсерами серіалу виступили Джордж Клуні та Грант Геслов, а в головних ролях знялися Майкл Фассбендер ("Безславні виродки", "Стів Джобс", "Люди Ікс: Перший клас"), Джеффрі Райт ("Світ Дикого заходу", "Голодні ігри", "Американське чтиво"), Джоді Тернер-Сміт ("Анна Болейн", "Неоновий демон") та Річард Гір ("Чикаго", "Красуня", "Порочна пристрасть").

Як пригадав Рудинський, усе почалось із zoom-конференції з режисером Джо Райтом, який зняв "Гордість і упередження", "Спокуту", "Темні часи". Рудинський одразу пробувався на роль українського військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях України. Самопроби записував українською мовою, а потім півтора місяця очікував на результат. Над 10 епізодами серіалу працювали 5 режисерів - Джо Райт, Ґрант Геслов, Філіп Мертін, Зетна Фуентес і Ніл Бергер ("Області темряви", "Ілюзіоніст", "Дівиргент"). Рудинський працював з Райтом і Бергером. Бергер знімав завершальний блок - 9 і 10 серії, які сам Рудинський називає вирішальними і закликає дивитися.

"Я в чотирьох епізодах з'являюся. Джо Райт - це перший режисер, який був. Він розглядав усі ідеї, які ти йому пропонував. Він навіть придумав сцену, якої не було в сценарії. Бо я там зробив жест Ukraine forever free, якого не мало бути в сценарії. І там є кадр (дуже приємно за це), де я вибиваю скло і кричу: "Слава Україні, с*ки", коли ми проїжджаємо блокпост російський. Піротехніки мали зарядити вибухівку на заднє скло. І воно вибухнуло, але не до кінця розбилося. Я в цьому дублі почав розбивати його автоматом, це придало якогось напруження. Це вже був п'ятий чи шостий дубль, і в цей момент воно не вибухнуло до кінця, я почав вибивати, через це народилася оце "Слава Україні, с*ки". Я хвилювався, чи не буде він перезнімати. Він це взяв у монтаж і це дуже приємно. Я дуже переживав, чи будуть вони вставляти такі речі, як "Слава Україні", - поділився Рудинський.

Олександр Рудинський (зліва) та Сергій Онопко (справа) на зйомках серіалу "Агентство", фото: Instagram/onkoloco

Він уточнив, що в останній серії це гасло прописане в сценарії.

Актор розповів, що з Джорджем Клуні не бачився, оскільки він був продюсером і не був присутнім на знімальному майданчику. Але Рудинський зустрічався з Майклом Фассбендером під час заходу, організованого виконавцем головної ролі для знайомства всіх акторів.

"Я був на цій зустрічі, де я його побачив. А по історії я працюю на території України, на підконтрольній і на окупованій. Я виконую завдання як агент. А він працює в Лондоні. Тобто ми на локаціях не перетинатися з ним", - зазначив актор.

Рудинський зауважив, що одразу обговорив з Джо Райтом, що не буде працювати на знімальному майданчику разом з росіянами. За словами актора, команда проєкту була принциповою в цьому питанні, тому персонажів білорусів і росіян грали поляк, актори з країн Балтії, грузин. Проте епізодичну роль зіграв актор з Росії, який давно живе і працює у Великій Британії. З ним Рудинський не перетинався і не знає, в якій сцені той зʼявляється.

Проте, за словами актора, активне залучення росіян у зарубіжному кінематографі залишається проблемою. Нещодавно російський актор Марк Ейдельштейн, який живе в РФ, опинився серед номінантів на "Золотий глобус".

"Російський актор, який проживає на території Росії! Він знімався у фільмах американського режисера ("Анора", - ред.), який виграв на Каннському кінофестивалі "Золоту пальмову гілку" цього року, де їм аплодували 5 чи 10 хвилин. І що ти з цим будеш робити? Світовий кінематограф - це бізнес, це величезний бізнес, де величезна маса грошей російських олігархів. Величезна маса грошей. Ну ти нічого з цим не зробиш. Для мене досягнення, що у мене не повирізали ці фрагменти, де я показую жест Ukraine forever free, де я кричу "Слава Україні!", - додав Рудинський.

