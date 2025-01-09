Росіяни атакували укріплення Сил оборони в Білогорівці, деякі позиції зруйновано, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Так, на Сіверському напрямку противник атакував укріплення ЗСУ в Білогорівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Тим часом на Лиманському напрямку ворог штурмував українські позиції в районах Надії, Копанок, Новоєгорівки, в Макіївці та Тернах.

Крім цього, на Куп’янському напрямку росіяни проводили штурмові дії в районах Колісниківки, Голубівки та Загризового. Для нарощування зусиль та переміщення особового складу в напрямках на Петропавлівку та Зелений Гай ворог застосовував бронетехніку.

"У результаті спрацювання інженерних загороджень та нанесення вогневого ураження нашими підрозділами було знищено три танки, три ББМ, одна БМП. Ще дві ББМ - пошкоджено", - йдеться у дописі.

На Покровському напрямку атаки противника були спрямовані на позиції Сил оборони в районах Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Зеленого, Котлиного, Надіївки, в Лисівці, Даченському, Шевченко та Ясеновому. Воїни стримують натиск противника, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Водночас на Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в районі Курахового та в напрямку Дачного та Янтарного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.