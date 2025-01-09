Правоохоронці затримали подружжя, яке зробило вибухівку для теракту 14 грудня біля будівлі ТЦК у Дніпрі

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрювані діяли окремо від "виконавця" теракту та зробили йому саморобний вибуховий пристрій. Ними виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України й переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина.

За інструкцією російських окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього вони віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав зі схованки вибухівку, про що доповіли своєму російському куратору.

"Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину", - встановили правоохоронці.

Як повідомляється, після теракту подружжя переїхало до іншої орендованої квартири - там вони намагалися "заплутати сліди", щоб потім продовжити співпрацю з рф.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що сталося 14 грудня у Дніпрі

За даними слідства, 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів Дніпра біля будівлі ТЦК та СП стався вибух саморобного вибухового пристрою.

З відкритих джерел можна дізнатися, що йдеться про обласний ТЦК та СП на вулиці Степана Бандери, 16.

Внаслідок теракту загинув чоловік. Ще один чоловік та двоє поліцейських, які в той час перебували на службі, дістали тяжкі поранення. Також пошкоджено житлові будинки поблизу.

Того ж дня оперативники Нацполіції та СБУ провели спільну операцію з затримання 37-річного раніше засудженого мешканця Дніпропетровської області. Йому оголошено про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

16 грудня суд обрав запобіжний захід підозрюваному - тримання під вартою строком на 60 діб.

