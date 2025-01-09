Є ймовірність, що мазут з російських танкерів дійде до узбережжя Одеси й Миколаєва, - Плетенчук

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає РБК-Україна.

"Течія влаштована таким чином, що, ймовірніше за все, може це (мазут з російських танкерів, - ред.) дістатися до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність, звісно", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що Україна не впливає на цивільні судна у військовому плані, тому росіяни продовжують використовувати Керченську протоку для своїх потреб.

"Ми не впливаємо на цивільне судноплавство, в сенсі саме вогневого ураження, тому що Україна – цивілізована країна. Відповідно так вони продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти і не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну", - додав речник.

Читайте також: Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

Два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239", які перевозили мазут, 15 грудня розломилися навпіл у Керченській протоці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.

Наприкінці 2024 року в акваторії поблизу входу в Керченську протоку супутник зафіксував нафтову пляму площею близько 10 кв. км, яка виникла внаслідок аварії російських танкерів.

28 грудня так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру у результаті розливу мазуту в Чорному морі