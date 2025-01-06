Внаслідок забруднення мазутом у Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів
Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці було знайдено 61 загиблу китоподібну особину. Смерть 32 з них, ймовірно, пов'язана з розливом мазуту
Про це повідомляє "Крим. Реалії" із посиланням на некомерційну організацію "Науково-екологічний Центр порятунку дельфінів "Дельфа".
"Почнемо з найважчого. З моменту НС ми зафіксували 61 загибле китоподібне, з них – загибель 32 особини найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Інші загинули до НС – зовсім старі тіла", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для цього періоду часу така кількість загиблих є нетипово великою цифрою. Крім того, основна частина цих китоподібних загинула у перші 10 днів після катастрофи.
Повідомляється, що постраждали переважно азовки, які завжди були найбільш уразливими китоподібними.
"Поки що викидів живих дельфінів не було, але ми можемо очікувати збільшення кількості постраждалих китоподібних у набагато більшій, ніж зазвичай, кількості найближчими місяцями", - додали зоозахисники.
- Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.
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