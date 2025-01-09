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Північна Корея вчиться на війні з Росією проти України та реакція Європи на заклик Трампа різко збільшити витрати на оборону. Акценти світових ЗМІ 9 січня

Ірина Запотічна
9 січня, 2025 четвер
10:06
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як КНДР отримує вигоду від того, що її війська воюють разом з Росією проти України та розмови про збільшення витрат НАТО на оборону

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 січня.

Дипломатичні та військові зв’язки з Москвою роблять Пхеньян більш здатним до ведення війни

КНДР, Північна Корея

The Guardian пише про те, що Північна Корея отримує значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду, що робить її більш здатною вести війну проти своїх сусідів.

"Своєю чергою, КНДР, ймовірно, захоче використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі", - повідомила Раді Безпеки ООН Дороті Камілла Ші, заступниця посла США в ООН.

Посол Північної Кореї в ООН Кім Сон виправдав проведення ракетних випробувань у понеділок як частину плану посилення обороноздатності країни. Він звинуватив США у подвійних стандартах.

Посол Росії в ООН Василь Небензя повторив давні звинувачення Москви в тому, що США, Південна Корея і Японія провокують Північну Корею військовими навчаннями. Він також відкинув як "абсолютно необґрунтовані" твердження США про те, що Росія має намір поділитися супутниковими та космічними технологіями з Пхеньяном.

"Такі заяви є останнім прикладом безпідставних домислів, спрямованих на те, щоб очорнити двостороннє співробітництво між Російською Федерацією та дружньою державою КНДР", — сказав Небензя, який також привітав північнокорейського лідера Кім Чен Ина з днем ​​народження в середу.

Європа розкололася щодо заклику Трампа різко збільшити витрати на оборону

Дональд Трамп

Дональд Трамп, Фото: gettyimages

Майбутній президент США Дональд Трамп хоче, щоб члени НАТО витрачали колосальні 5 відсотків ВВП на оборону — це більше ніж удвічі від нинішніх цільових витрат альянсу. Це викликає жах у бідних урядів Європи, пише POLITICO.

Цільовий показник у 5% - це більше, ніж зараз витрачає будь-який член НАТО. Минулого року США витратили на оборону 3,4% свого ВВП; найближча до цього показника Польща, яка витратить 4,12% у 2024 році та має намір збільшити цей показник до 4,7% цього року.

Витрати, як правило, тим вищі, чим ближче країна до Росії, і три балтійські країни різко збільшують свої військові бюджети.

Швеція, яка минулого року витратила на оборону 2,1 відсотка ВВП, також вважає гарною ідеєю витрачати більше.

"У Швеції існує широкий консенсус щодо того, що нам потрібно більше інвестувати в нашу оборону", — сказала міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. 

Вона також додала, що уряди США давно закликають європейські країни збільшити витрати на оборону та нести більше власних витрат на оборону. 

"Ми поділяємо цю думку", - сказала Марія Мальмер Стенергард. 

Але багато європейських країн стикаються з бюджетною кризою і намагаються досягти навіть 2-відсоткової мети.

Німеччина намагається знайти спосіб знову досягти 2% цього року, але лідер опозиційних християнських демократів Фрідріх Мерц, який майже напевно виграє дострокові федеральні вибори, призначені на наступний місяць, не сприймає слова Трампа буквально. 

Але канцлер Олаф Шольц був більш обережним, заявивши в середу, що країни НАТО "посилять німецьку обороноздатність. Саме для цього в НАТО існує регламентована процедура".

Запропонований Трампом стрибок є настільки екстремальним, що призведе до навантаження на бюджети всіх країн-членів, за винятком, можливо, Польщі. Важко зрозуміти, як це узгоджується з внутрішніми закликами Трампа до скорочення державних витрат, які є ключовою частиною його політичного послання.

Незалежно від того, чи наводить Трамп добросовісний аргумент для збільшення оборонних бюджетів, чи налаштовує НАТО на провал, серед союзників зростає консенсус щодо того, що нинішню ціль у 2 відсотки потрібно збільшити. Цього недостатньо для досягнення регіональних оборонних планів і цілей щодо загальної військової спроможності НАТО, оскільки альянс реагує на загрозу з боку Росії.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив у коментарі POLITICO в грудні, що не варто поспішати з встановленням нових планових витрат. 

"Я не збираюся вдаватися до певної цифри... це серйозна річ, яку ви повинні спланувати та взяти на себе зобов’язання під час планування бюджету".

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військові
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
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