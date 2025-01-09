Родини українських військовополонених провели акцію біля Верховної Ради

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Учасники вимагали посприяти подальшим обмінам військовополонених.

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

Серед присутніх була і пані Наталія. Її син, боєць полку "Азов" потрапив у Оленівку, поділилася жінка. Зараз зв’язок із ним обірвався.

"Мій син, якому було на той момент 20 років, азовець, потрапив також у Оленівку, був у оленівському ангарі, він вижив. Він був поранений, але живий. Він засуджений на 26 років. На даний час втратили із ним зв’язок. Він був у Макіївці останнім часом. Хочемо просити допомоги. Тому що ті катування, ті знущання, які там проходять у полоні…Кожен день проходить як останній. Хочемо, щоб повернули наших дітей, чоловіків додому. Вони молоді, їм потрібно ще жити і жити. Вони стояли за захист своєї країни, за захист батьків, дітей… Просимо владу і всіх, хто може, допомоги їх повернути", - розповіла пані Наталія.

Іще одна учасниця акції розповіла, що родини військовополонених збираються на цьому місці щодня, аби привернути увагу суспільства до необхідності визволення полонених Росією українських захисників.

"Ми тут стоїмо кожен день. Не важливо, чи є сніг, чи є мороз, чи буде йти дощ, ми стоїмо кожного дня. Тому що, як би нам тут не було холодно і тяжко, нашим рідним в тисячі, в мільйони раз гірше. Ми можемо піти, купити собі пігулки, якщо ми захворіли. Їм ніхто цього не надасть. І ми маємо про це кричати, що їм потрібна допомога. Наша, влади і усього суспільства для того, щоб їх звільнити", - зазначила жінка.