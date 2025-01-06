1000 днів полону: у Києві триває мирна акція на підтримку військовополонених

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

На акцію прийшло понад 100 людей, її організували БФ "Спілка морських піхотинців України" та асоціація "Сила морської піхоти".

До мирного мітингу долучилися родини полонених та представники громадськості. Учасники виступають із закликами до міжнародних організацій, урядів інших країн та всіх небайдужих підтримати Україну в боротьбі за свободу полонених.

Також на мирній акції представлена фотовиставка "Третій новий рік без тебе", яка містить історії та портрети полонених.

Фото: Тетяна Голунова

Фото: Тетяна Голунова

Фото: Тетяна Голунова