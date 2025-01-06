1000 днів полону: у Києві триває мирна акція на підтримку військовополонених
У понеділок, 6 січня, у Києві родини полонених Росією українських солдатів зібрались на майдані Незалежності з мирною акцією
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
На акцію прийшло понад 100 людей, її організували БФ "Спілка морських піхотинців України" та асоціація "Сила морської піхоти".
До мирного мітингу долучилися родини полонених та представники громадськості. Учасники виступають із закликами до міжнародних організацій, урядів інших країн та всіх небайдужих підтримати Україну в боротьбі за свободу полонених.
Також на мирній акції представлена фотовиставка "Третій новий рік без тебе", яка містить історії та портрети полонених.
Фото: Тетяна Голунова
Фото: Тетяна Голунова
Фото: Тетяна Голунова
- У понеділок, 30 грудня, українській стороні вдалося повернути з російського полону 189 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя та острова Зміїний.
- 5 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що у 2024 році з російського полону було звільнено 1358 українців.
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