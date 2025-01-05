У ГУР розповіли, скільки українців вдалось звільнити з російського полону за 2024 рік

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Згідно зі звітом Координаційного штабу, який проводив підсумкове засідання під керівництвом голови штабу Кирила Буданова, протягом 2024 року Україні вдалось провести 11 обмінів і повернути з російського полону 1358 своїх громадян.

"Рік, що минув, був для нас непростим, але результативним. Зокрема, звільнено з неволі на 356 людей більше, ніж у 2023 році, Координаційний штаб почав офіційно працювати з родинами цивільних, утворена Рада Координаційного штабу, у процесі створення – громадська рада. За нашої ініціативи подовжені терміни реабілітації та супроводу звільнених з російського полону, сталося чимало інших важливих змін", - наголосив Буданов.

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Зокрема, заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов представив детальний звіт про діяльність у 2024 році, включно з проведеними консультаціями та зустрічами, а також про взаємодію з медіа, міжнародну та адвокатську діяльність, роботу Інформаційної системи Штабу та Особистого кабінету для рідних та близьких.

За його словами, показники роботи штабу значно зросли, завдяки чому вдалося повернути втричі більше тіл загиблих захисників.