Мінсоцполітики створило онлайн-платформу про державну програму протезування

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

"У межах державної програми протезування українці можуть не лише безоплатно отримати високоякісні протези та інші засоби реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Розроблена онлайн-платформа допоможе розібратися із кожним етапом – від подання заяви і до отримання самого виробу", – йдеться в повідомленні.

Так, на платформі можна дізнатися про:

види засобів реабілітації та як їх отримати;

можливість отримати компенсацію за самостійно придбаний виріб;

ремонт та обслуговування.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що за минулий рік майже 11,5 тис. українців були забезпечені протезами, а 4,5 тис. громадян отримали компенсації за самостійно придбані допоміжні засоби реабілітації.

За її словами, ці цифри свідчать про те, що українці потребують допомоги, а для цього важливо знати всю інформацію про безоплатну програму протезування.

У відомстві додали, що ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть, зважаючи на зміни в державній програмі та нові запити користувачів. Відвідати платформу можна за посиланням.