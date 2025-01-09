Мінсоцполітики створило онлайн-платформу про державну програму протезування
Міністерство соціальної політики запустили онлайн-платформу, де зібрана вся інформація про державну програму протезування
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
"У межах державної програми протезування українці можуть не лише безоплатно отримати високоякісні протези та інші засоби реабілітації, а й послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Розроблена онлайн-платформа допоможе розібратися із кожним етапом – від подання заяви і до отримання самого виробу", – йдеться в повідомленні.
Так, на платформі можна дізнатися про:
- види засобів реабілітації та як їх отримати;
- можливість отримати компенсацію за самостійно придбаний виріб;
- ремонт та обслуговування.
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що за минулий рік майже 11,5 тис. українців були забезпечені протезами, а 4,5 тис. громадян отримали компенсації за самостійно придбані допоміжні засоби реабілітації.
За її словами, ці цифри свідчать про те, що українці потребують допомоги, а для цього важливо знати всю інформацію про безоплатну програму протезування.
У відомстві додали, що ресурс постійно оновлюватимуть і доповнюватимуть, зважаючи на зміни в державній програмі та нові запити користувачів. Відвідати платформу можна за посиланням.
- У листопаді 2024 року Оксана Жолнович заявляла, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тис.
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