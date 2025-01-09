Росіяни на ТОТ Луганщини майже щодня вкорочують собі вік, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Відсоток самогубств серед військових РФ, скоєних на окупованій території Луганщини, – один із найвищих. Більше росіяни вирішують покінчити з життям тільки у сусідній так званій ДНР", - йдеться у дописі.

Так, протягом 2024-го у середньому кожні два дні хтось із російських військових вкорочував собі вік. Наприкінці року ситуація ще погіршилася.

"Та у листопаді такі випадки стали траплятися майже щодня. У грудні – по два на кожні три дні", - повідомив Лисогор.