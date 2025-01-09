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Головна Війна з Росією Росіяни на ТОТ Луганщини майже щодня вкорочують собі вік, - ОВА

Росіяни на ТОТ Луганщини майже щодня вкорочують собі вік, - ОВА

Катерина Єсікова
9 січня, 2025 четвер
12:16
Війна з Росією Терористи РФ, російська армія, окупант

На окупованій території Луганської області один із найвищих відсотків самогубств серед російських військових. На першому місці - так звана ДНР

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Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Відсоток самогубств серед військових РФ, скоєних на окупованій території Луганщини, – один із найвищих. Більше росіяни вирішують покінчити з життям тільки у сусідній так званій ДНР", - йдеться у дописі. 

Так, протягом 2024-го у середньому кожні два дні хтось із російських військових вкорочував собі вік. Наприкінці року ситуація ще погіршилася. 

"Та у листопаді такі випадки стали траплятися майже щодня. У грудні – по два на кожні три дні", - повідомив Лисогор.

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Теги:
Новини
Росія
російська армія
Луганщина
Донеччина
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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