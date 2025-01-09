Росіяни на ТОТ Луганщини майже щодня вкорочують собі вік, - ОВА
На окупованій території Луганської області один із найвищих відсотків самогубств серед російських військових. На першому місці - так звана ДНР
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Відсоток самогубств серед військових РФ, скоєних на окупованій території Луганщини, – один із найвищих. Більше росіяни вирішують покінчити з життям тільки у сусідній так званій ДНР", - йдеться у дописі.
Так, протягом 2024-го у середньому кожні два дні хтось із російських військових вкорочував собі вік. Наприкінці року ситуація ще погіршилася.
"Та у листопаді такі випадки стали траплятися майже щодня. У грудні – по два на кожні три дні", - повідомив Лисогор.
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