"Суїцид замість штурму": "Атеш" розповів про низку самогубств окупантів на Херсонщині
Рух спротиву "Атеш" розповів про тенденцію серед російських окупантів, які обирають суїцид замість участі у штурмі
Про це "Атеш" повідомляє у Telegram.
За інформацією від агентів, на тимчасово окупованій частині Херсонщині збільшилась кількість випадків суїцидів серед військовослужбовців російського угруповання "Дніпро".
"Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях", - пише "Атеш".
Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з міноборони РФ. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу.
Ще один суїцид стався у Скадовську, де російський солдат потонув у морі.
"Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим знущався командир. Причиною такого звернення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра", - розповіли партизани.
- Росіяни підрахували, що в період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року армія РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.23
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе