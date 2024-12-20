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"Суїцид замість штурму": "Атеш" розповів про низку самогубств окупантів на Херсонщині

Влад Дідусь
20 грудня, 2024 п'ятниця
04:42
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Рух спротиву "Атеш" розповів про тенденцію серед російських окупантів, які обирають суїцид замість участі у штурмі

Зміст

Про це "Атеш" повідомляє у Telegram.

За інформацією від агентів, на тимчасово окупованій частині Херсонщині збільшилась кількість випадків суїцидів серед військовослужбовців російського угруповання "Дніпро".

"Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях", - пише "Атеш".

Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з міноборони РФ. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу.

Ще один суїцид стався у Скадовську, де російський солдат потонув у морі.

"Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим знущався командир. Причиною такого звернення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра", - розповіли партизани.

  • Росіяни підрахували, що в період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року армія РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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