"Суїцид замість штурму": "Атеш" розповів про низку самогубств окупантів на Херсонщині

Про це "Атеш" повідомляє у Telegram.

За інформацією від агентів, на тимчасово окупованій частині Херсонщині збільшилась кількість випадків суїцидів серед військовослужбовців російського угруповання "Дніпро".

"Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях", - пише "Атеш".

Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з міноборони РФ. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу.

Ще один суїцид стався у Скадовську, де російський солдат потонув у морі.

"Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим знущався командир. Причиною такого звернення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра", - розповіли партизани.