За даними окупантів, з вересня 2022 року РФ втратила в Україні понад 98 тис. мобілізованих, - ГУР
Росіяни підрахували, що в період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року армія РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Окупаційна армія держави-агресорки Росії у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України в кількості 98 641 одиниці особового складу", - кажуть у ГУР.
Наголошується, що ця статистика не містить дані про втрати контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань РФ.
У розвідці розповіли, що найбільших утрат зазнали:
- угруповання військ "Центр" ЗС РФ ― 21 710 окупантів;
- угруповання військ "Захід" ― 20 155 росіян;
- угруповання військ "Схід" ― 16 770 окупантів;
- угруповання військ "Південь" ― 16 465 окупантів;
- угруповання військ "Дніпро" ― 10 449 окупантів;
- угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області ― 10 120 окупантів;
- угруповання військ "Північ"― 2972 окупанти.
Минулої доби, 18 грудня, російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1530 військових. Сили оборони ліквідували низку ворожої техніки, зокрема 5 танків.
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