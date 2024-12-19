За даними окупантів, з вересня 2022 року РФ втратила в Україні понад 98 тис. мобілізованих, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Окупаційна армія держави-агресорки Росії у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року нарахувала втрат мобілізованих солдатів під час розпочатої нею війни проти України в кількості 98 641 одиниці особового складу", - кажуть у ГУР.

Наголошується, що ця статистика не містить дані про втрати контрактників, строковиків, найманців та інших іррегулярних формувань РФ.

У розвідці розповіли, що найбільших утрат зазнали:

угруповання військ "Центр" ЗС РФ ― 21 710 окупантів;

угруповання військ "Захід" ― 20 155 росіян;

угруповання військ "Схід" ― 16 770 окупантів;

угруповання військ "Південь" ― 16 465 окупантів;

угруповання військ "Дніпро" ― 10 449 окупантів;

угруповання військ ЗС РФ у Запорізькій області ― 10 120 окупантів;

угруповання військ "Північ"― 2972 окупанти.

Минулої доби, 18 грудня, російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1530 військових. Сили оборони ліквідували низку ворожої техніки, зокрема 5 танків.