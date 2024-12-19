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Засіб ППО, 5 танків і 1530 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1530 військових. Сили оборони ліквідували низку ворожої техніки, зокрема 5 танків
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 768 220 (+1530) осіб;
- танків – 9576 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 19 799 (+27) од.;
- артилерійських систем – 21 178 (+14) од.;
- РСЗВ – 1256 (+0) од.;
- засоби ППО – 1026 (+1) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 329 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 521 (+51);
- крилаті ракети – 2943 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 678 (+68) од.;
- спеціальна техніка – 3656 (+4) од.
Дані уточнюються.
- Служба безпеки перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про великі втрати північнокорейських військових у Курській області.
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