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Ексклюзив

Окрім Покровського напрямку, є ще три важливі точки, де росіяни сподіваються досягнути успіху, - військовий експерт Жмайло

Марина Клюєва
9 січня, 2025 четвер
10:21
Війна з Росією Покровськ

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни планують огинати Покровськ із західної частини

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо ситуації на Донецькому напрямку, на жаль, мусимо констатувати, що ворог фактично зайняв місто Курахове. Там тривають ще важкі бої. В більшості, на жаль, росіяни мають просування на ТЕС. Намагаються повністю окупувати населений пункт Старі Терни. Фактично на Покровському напрямку, який для росіян на Донеччині є основним, вони планують огинати місто Покровськ безпосередньо із західної його частини. Прориваються до однієї із автошляхів, тому що Покровськ - це все-таки місто, яке має дев'ять основних транспортних артерій, по яких здійснюється забезпечення логістики наших Сил оборони", - розповів він. 

Дмитро Жмайло також повідомив, що на схід від Мирнограду росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка.

"Поки що, на щастя, їм не вдається так стрімко просуватися, як це, наприклад, було у листопаді, коли вони фактично за добу могли опанувати до 30 квадратних кілометрів української землі. Ворог так само видихається, враховуючи ті величезні втрати, які він несе. Крім того, росіяни намагаються східніше від Мирнограда перерізати важливу трасу Покровськ-Костянтинівка. Пару днів тому вони, на жаль, змогли окупувати населений пункт Воздвиженка. І фактично, можна навіть сказати, що акцент на наступальних діях безпосередньо на Покровському напрямку перемістився саме туди", - сказав експерт. 

За його словами у росіян є ще три важливі точки, де вони намагаються досягти успіху, окрім Покровського напрямку. 

"Це, по-перше, якщо порухатися на південь, Велика Новосілка. І вже є інформація, що ворог враховуючи ті частини, які штурмували місто Курахове, перекидає саме на цей напрямок. Їхнє завдання, звісно ж, оточити цей населений пункт з півночі. Вони намагаються продовжувати свої штурмові дії в південно-західній частині міста. Ну і відповідно, дуже багато наших аналітиків вказують на те, що існує ризик оточення повного, але поки що ситуація виглядає так, що як би там не було, Сили оборони, матимуть змогу виходу із цього важливого вузла оборони. Тому що це головне завдання росіян, як і з Вугледаром, - зрізати ось власне цей Времівський виступ", - зазначив Дмитро Жмайло.

Військовий експерт зауважив, що ще двома точками напруги продовжують бути Торецьк і Часів Яр, але там, за його словами, велика концентрація Сил оборони України.

"Інші дві точки напруги - це Торецьк і Часів Яр. Ці міста фактично повністю зруйновані. Там залишаються одні руїни. На жаль, у Торецьку і в Часовому Яру ворог має просування, але чому ми так тримаємося за ці міста, тому що, якщо на Покровсько-Курахівському напрямку вибудовування нашої оборони по вузлах оборони має досить свої суттєві недоліки. І це не дивно, тому що у нас набагато менше людей, набагато менше піхотних підрозділів. І тому росіяни, як таргани, знаходять шпарини, намагаються туди просочуватися. То у Торецьку Часовому Яру, ось ці вузли, відбувається величезна концентрація наших військ і ще більше велика концентрація військ ворожих. І тому вони просто-напросто рівняють місто КАБами, вони не штурмують наші позиції, а намагаються їх знищити додатково і вогнем артилерії, і FPV-дронами. Ну і відповідно втрати ворога на такій вузькій ділянці набагато більші", - сказав він. 

Дмитро Жмайло наголосив, що оборона Часового Яру є стратегічно важливою.

"Ми тримаємося тому, зокрема, і в Часовому Яру є вже легендарна Королівська 24-та бригада, щоб не допустити оцього розсипання тарганів, якщо вони опанують ці населені пункти. Причому Часів Яр більш важливий, тому що це є стратегічна висота і росіяни планують, якщо не дай Боже, це місто впаде, далі рухатися по кряжу висот, щоб досягати більш прицільним вогнем артилерії великої агломерації міст Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ і інші міста", - додав він. 

  • 8 січня стало відомо, що російські окупанти наступають у міській забудові на Краматорському та Торецькому напрямках. Через це були зруйновані деякі позиції Сил оборони.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Костянтинівка
Військові новини
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Курахове
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