На Краматорському та Торецькому напрямках ворог наступає в міській забудові, на Курахівському тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.

"При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного становища", - йдеться у дописі.

Також противник активно проводив штурмові дії в Кураховому та в районах Дачного та Янтарного - тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.