На Краматорському та Торецькому напрямках ворог наступає в міській забудові, на Курахівському тривають важкі бої, - ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти наступають у міській забудові на Краматорському та Торецькому напрямках. Через це були зруйновані деякі позиції Сил оборони
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.
"При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного становища", - йдеться у дописі.
Також противник активно проводив штурмові дії в Кураховому та в районах Дачного та Янтарного - тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
- На російсько-українському фронті за минулу добу 7 січня зафіксували 176 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курському напрямках.
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