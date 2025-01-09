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Трамп звинуватив Байдена у некомпетентності через пожежу в Лос-Анджелесі, його син згадав війну в Україні

Катерина Єсікова
9 січня, 2025 четвер
08:26
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у некомпетентності через масштабну лісову пожежу у Лос-Анджелесі. Дональд Трамп-молодший пригадав війну в Україні

Зміст

Про це він написав у Truth Social, передає hromadske.

За словами Трампа, масштабні пожежі можуть стати найстрашнішими в історії США. Новообраний лідер заявив, що у багатьох колах сумніваються, чи вистачить страховим компаніям грошей на виплати за цю катастрофу.

"Нехай це стане символом кричущої некомпетентності та безгосподарності дуету Байден / Ньюскум. 20 січня повинно настати якомога швидше!" - написав Трамп.

Натомість його син Дональд Трамп-молодший поширив у Х скриншоти заголовків новин за 18 березня 2022 року про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса відправила своє надлишкове обладнання в Україну.

"Пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", - написав син Трампа.

  • У Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей і знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися.
Теги:
Новини
Україна
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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