Трамп звинуватив Байдена у некомпетентності через пожежу в Лос-Анджелесі, його син згадав війну в Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у некомпетентності через масштабну лісову пожежу у Лос-Анджелесі. Дональд Трамп-молодший пригадав війну в Україні
Про це він написав у Truth Social, передає hromadske.
За словами Трампа, масштабні пожежі можуть стати найстрашнішими в історії США. Новообраний лідер заявив, що у багатьох колах сумніваються, чи вистачить страховим компаніям грошей на виплати за цю катастрофу.
"Нехай це стане символом кричущої некомпетентності та безгосподарності дуету Байден / Ньюскум. 20 січня повинно настати якомога швидше!" - написав Трамп.
Натомість його син Дональд Трамп-молодший поширив у Х скриншоти заголовків новин за 18 березня 2022 року про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса відправила своє надлишкове обладнання в Україну.
"Пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", - написав син Трампа.
- У Каліфорнії вирують масштабні лісові пожежі: вогонь забрав життя щонайменше п'ятьох людей і знищив понад тисячу будівель. Локалізувати пожежу не вдається, частину містян закликали евакуюватися.
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