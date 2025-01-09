Трамп звинуватив Байдена у некомпетентності через пожежу в Лос-Анджелесі, його син згадав війну в Україні

Про це він написав у Truth Social, передає hromadske.

За словами Трампа, масштабні пожежі можуть стати найстрашнішими в історії США. Новообраний лідер заявив, що у багатьох колах сумніваються, чи вистачить страховим компаніям грошей на виплати за цю катастрофу.

"Нехай це стане символом кричущої некомпетентності та безгосподарності дуету Байден / Ньюскум. 20 січня повинно настати якомога швидше!" - написав Трамп.

Натомість його син Дональд Трамп-молодший поширив у Х скриншоти заголовків новин за 18 березня 2022 року про те, що пожежна служба Лос-Анджелеса відправила своє надлишкове обладнання в Україну.

"Пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", - написав син Трампа.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025