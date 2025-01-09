Блінкен і Макрон обговорили підтримку України під час зустрічі в Парижі

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Держсекретар і президент Макрон обговорили нашу непохитну підтримку України перед лицем жорстокої агресії Росії та занепокоєння щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії, яка підтримує військову машину Кремля", - зазначив Міллер.

Окрім цього, сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході.

"Щодо Близького Сходу вони обговорили важливість перехідного процесу в Сирії, який є інклюзивним і підтримує права сирійського народу. Вони також обговорили необхідність укласти угоду про припинення вогню в Газі, яка забезпечує звільнення всіх заручників без подальших зволікань", - повідомив речник.

Зазначається, що держсекретар США і президент Франції зобов'язалися "продовжувати співпрацю з цих критичних питань".