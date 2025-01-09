Блінкен і Макрон обговорили підтримку України під час зустрічі в Парижі
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі. Зокрема, під час зустрічі обговорили військову агресію РФ і допомогу для України
Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Держсекретар і президент Макрон обговорили нашу непохитну підтримку України перед лицем жорстокої агресії Росії та занепокоєння щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії, яка підтримує військову машину Кремля", - зазначив Міллер.
Окрім цього, сторони говорили про ситуацію на Близькому Сході.
"Щодо Близького Сходу вони обговорили важливість перехідного процесу в Сирії, який є інклюзивним і підтримує права сирійського народу. Вони також обговорили необхідність укласти угоду про припинення вогню в Газі, яка забезпечує звільнення всіх заручників без подальших зволікань", - повідомив речник.
Зазначається, що держсекретар США і президент Франції зобов'язалися "продовжувати співпрацю з цих критичних питань".
- Наприкінці грудня 2024 року очільник МЗС України Андрій Сибіга обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном посилення ППО України.
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