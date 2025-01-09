Вночі до Білорусі залетіли щонайменше чотири російські "шахеди", - Гаюн
Уночі з 8 на 9 січня щонайменше чотири російські дрони-камікадзе типу Shahed залетіли у Білорусь з України
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що дрони заходили в "білоруський коридор", а також Гомельський і Брагінський райони.
Перший захід за ніч було зафіксовано о 23:21, коли БПЛА залетів на Асаревичі. Після цього заходи відбувалися о 23:22, 23:44 і 00:50.
Фото: Беларускі Гаюн
"Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася", - додали в моніторинговій групі.
- У ніч на 8 січня щонайменше 17 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли до Білорусі з України та Росії.
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