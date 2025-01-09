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Вночі до Білорусі залетіли щонайменше чотири російські "шахеди", - Гаюн

Катерина Ганжа
9 січня, 2025 четвер
11:54
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Уночі з 8 на 9 січня щонайменше чотири російські дрони-камікадзе типу Shahed залетіли у Білорусь з України

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Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що дрони заходили в "білоруський коридор", а також Гомельський і Брагінський райони.

Перший захід за ніч було зафіксовано о 23:21, коли БПЛА залетів на Асаревичі. Після цього заходи відбувалися о 23:22, 23:44 і 00:50.

Фото: Беларускі Гаюн

 "Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася", - додали в моніторинговій групі. 

  • У ніч на 8 січня щонайменше 17 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли до Білорусі з України та Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
безпілотник
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