Вночі до Білорусі залетіли щонайменше чотири російські "шахеди", - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що дрони заходили в "білоруський коридор", а також Гомельський і Брагінський райони.

Перший захід за ніч було зафіксовано о 23:21, коли БПЛА залетів на Асаревичі. Після цього заходи відбувалися о 23:22, 23:44 і 00:50.

Фото: Беларускі Гаюн

"Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася", - додали в моніторинговій групі.