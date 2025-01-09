"У них є коннект": Стефанчук заявив, що Зеленський готовий до діалогу з Трампом
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до діалогу з обраним президентом США Дональдом Трампом
Про це він заявив журналістам у кулуарах Ради 9 січня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Україна завжди була вдячна за двопартійну підтримку, яку ми маємо від Сполучених Штатів. Я точно знаю, що народ Сполучених Штатів підтримує Україну. Що стосується заяв Трампа і заяв інших дорогих колег, знаєте, Україна вже неодноразово демонструвала, наскільки ми можемо від категоричного "ні" прийти до "так", - сказав Стефанчук.
"Так було з нашими питаннями по зброї, по танках, по літаках, по Patriot, по всьому іншому. Ми проходили весь цей шлях", - уточнив він.
На його думку, владі зараз дуже важливо почати активну комунікацію з командою обраного президента США Дональда Трампа.
"Я точно знаю, що і президент України Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Трамп, у них є відповідні відносини, у них є відповідний, можна сказати, коннект, і вони абсолютно нормально сприймають позицію один одного і готові до діалогу", - резюмував Стефанчук.
- Наприкінці грудня 2024 року ЗМІ повідомили, що Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
- 8 січня стало відомо, що спецпредставник з урегулювання війни в Україні генерал у відставці Кіт Келлог отримав завдання завершити війну протягом 100 днів з моменту інавгурації Дональда Трампа.
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