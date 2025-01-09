"У них є коннект": Стефанчук заявив, що Зеленський готовий до діалогу з Трампом

Про це він заявив журналістам у кулуарах Ради 9 січня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Україна завжди була вдячна за двопартійну підтримку, яку ми маємо від Сполучених Штатів. Я точно знаю, що народ Сполучених Штатів підтримує Україну. Що стосується заяв Трампа і заяв інших дорогих колег, знаєте, Україна вже неодноразово демонструвала, наскільки ми можемо від категоричного "ні" прийти до "так", - сказав Стефанчук.

"Так було з нашими питаннями по зброї, по танках, по літаках, по Patriot, по всьому іншому. Ми проходили весь цей шлях", - уточнив він.

На його думку, владі зараз дуже важливо почати активну комунікацію з командою обраного президента США Дональда Трампа.

"Я точно знаю, що і президент України Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Трамп, у них є відповідні відносини, у них є відповідний, можна сказати, коннект, і вони абсолютно нормально сприймають позицію один одного і готові до діалогу", - резюмував Стефанчук.