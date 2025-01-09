Сервісом рекрутингу у Резерв+ скористалися понад 36 тис. українців

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Найчастіше користувачі подавалися на вакансії за напрямами:

Штаб

Транспорт

БПЛА

Піхота

Розвідка.

Найбільш популярними були посади водія, оператора БПЛА, механіка-слюсаря, розвідника та діловода.

"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу у Резерв+ став одним із найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську. Рекрутинг стає одним з незамінних інструментів у екосистемі для військовозобов’язаного, яку ми створюємо. А у цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти своє місце у війську і використовувати свої знання максимально ефективно", — прокоментувала Черногоренко.

Сервіс рекрутингу запустили у застосунку Резерв+ у жовтні минулого року. Він дає змогу українцям самостійно обрати посаду, на якій їм хотілось би служити.

"Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи є завершене навчання в одній з військових сфер чи у якому напрямку громадянин розбирається найкраще", - уточнили в Міноборони.

Там зазначили, що сервіс містить детальний опис вакансій, зокрема інформацію про бригади та їхнє командування, досягнення та публікації у ЗМІ, а також зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ 18 травня 2024 року.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

Станом на 14 жовтня 2024 року, до центрів рекрутингу української армії звернулися 20 954 громадянина.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США