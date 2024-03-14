Нацгвардія розміщуватиме вакансії на robota.ua: підписано меморандум про співпрацю

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Розміщення вакансій на платформі буде для НГУ безоплатним.

Зазначається, що, крім безпосередніх завдань з відсічі збройної агресії, Нацгвардія виконує певні специфічні задачі, які потребують вмотивованих кандидатів. НГУ шукає людей для захисту критичної інфраструктури, посилення захисту держкордону, роботи з БПЛА, а також тих, хто хоче долучитися до мобільних вогневих груп, які підсилюють ППО.

Також у Національній гвардії є вакансії для психологів і медичних працівників, водіїв та зв’язківців.

"Ми поступово адаптуємо і пробуємо нові підходи до комплектування. Зараз багато змін у технологіях, підготовці й тактиці. І змінюються певні підходи до комплектування. Комунікаційні й рекрутингові елементи спрямовані в першу чергу на те, щоб дати кандидатам зрозумілу інформацію про підрозділ, про його завдання, про підготовку", – зазначив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

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