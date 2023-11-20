Міноборони співпрацюватиме ще з однією рекрутинговою компанією. Подробиці

Про це повідомляє Military Media Center.

"Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту "рекрутинг". Компанія готова надавати послуги для системного підходу до залучення військовозобов’язаних до лав ЗСУ" - йдеться у повідомленні.

Міхно говорить, що тепер на сайті Work.ua можна буде знайти всі спеціальності, які необхідні в Збройних Силах України від різних підрозділів. Це дасть можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців.

За словами Калмикової, це також дасть можливість людям бачити, на який фах або посаду вони будуть готові прийти.

Зазначається, що це вже друга угода з рекрутинговою компанією. Перша була з компанією Lobby X. Тоді Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії