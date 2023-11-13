У Міноборони стартував проєкт з рекрутингу до ЗСУ: які вакансії актуальні
Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали договір про створення рекрутингового проєкту, за яким українці виконуватимуть роботу в інтересах армії безплатно.
"Проєкт дасть людині змогу обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - заявила Калмикова.
Lobby X досвідчена компанія у сфері пошуку кадрів для ЗСУ, сказав Грезєв.
"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - додав він.
Подивитись які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз можна за посиланням.
Міноборони каже, що веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування та закликає компанії, щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, писати на електронну пошту: [email protected]
- Українські військові отримали понад 900 розвідувальних, ударних та секретних дронів від проєкту "Армія дронів". Більша частина з них - українського виробництва.
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