У Міноборони стартував проєкт з рекрутингу до ЗСУ: які вакансії актуальні

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали договір про створення рекрутингового проєкту, за яким українці виконуватимуть роботу в інтересах армії безплатно.

"Проєкт дасть людині змогу обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. Найближчим часом в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - заявила Калмикова.

Lobby X досвідчена компанія у сфері пошуку кадрів для ЗСУ, сказав Грезєв.

"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - додав він.

Подивитись які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз можна за посиланням.

Міноборони каже, що веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування та закликає компанії, щоб взяти участь у проєкті рекрутингу, писати на електронну пошту: [email protected]