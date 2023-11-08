Армія дронів передала на фронт 900+ розвідувальних, ударних та секретних БПЛА

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, "Армія дронів" передає сотні дронів, про які наразі розповідати не варто, "проте окупанти відчують на собі силу інновацій".

Зазначається, що більшість переданих дронів - українського виробництва.