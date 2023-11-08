Армія дронів передала на фронт 900+ розвідувальних, ударних та секретних БПЛА
Українські військові отримали понад 900 розвідувальних, ударних та секретних дронів від проєкту "Армія дронів". Більша частина з них - українського виробництва
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, "Армія дронів" передає сотні дронів, про які наразі розповідати не варто, "проте окупанти відчують на собі силу інновацій".
Зазначається, що більшість переданих дронів - українського виробництва.
- З 30 жовтня по 5 листопада Армія дронів знищила 335 російських позицій, що стало рекордним показником.
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