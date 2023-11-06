За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
Протягом минулого тижня, з 30 жовтня по 5 листопада, Армія дронів знищила 335 російських позицій, що стало рекордним показником
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд", - йдеться у повідомленні.
За його словами, серед ураженої російської зброї та техніки 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні осіб особового складу окупантів.
"Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників — ефективніші результати", - наголосив він.
Фото: https://t.me/zedigital
- В Україні запустили серійне виробництво нового дрона-камікадзе, здатного літати до 1000 кілометрів. Також країна виготовляє БПЛА, які є аналогом іранських "шахедів".
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