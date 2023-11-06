За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд", - йдеться у повідомленні.

За його словами, серед ураженої російської зброї та техніки 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні осіб особового складу окупантів.

"Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників — ефективніші результати", - наголосив він.

Фото: https://t.me/zedigital