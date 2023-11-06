В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова "Укроборонпрому"
В Україні запустили серійне виробництво нового дрона-камікадзе, здатного літати до 1000 кілометрів. Також країна виготовляє БПЛА, які є аналогом іранських "шахедів"
Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю "Економічній правді".
Він підтвердив інформацію про те, що в Україні виготовляються дрони з дальністю польоту до 1000 км, зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Водночас Сметанін не розповів, де саме розроблюються дрони, з міркувань безпеки
"Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!", - наголосив голова "Укроборонпрому".
За словами Сметаніна, рекордна дальність польоту БПЛА, які виготовляє "Укроборонпром", поки що становить тисячу кілометрів. Він наголосив, що в Україні вже є аналог іранського "шахеда", який використовує РФ для ударів по Україні
"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві складніших та дорожчих проєктів з високими характеристиками", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому".
Крім того, він наголосив на великій потребі FPV-дронів.
"Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", - розповів Сметанін.
- У серпні в Україні розпочалося серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.
- А у вересні українські інженери та військові розробили новий ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе