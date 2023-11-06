В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова ‎"‎Укроборонпрому"

Про це заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю "Економічній правді".

Він підтвердив інформацію про те, що в Україні виготовляються дрони з дальністю польоту до 1000 км, зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Водночас Сметанін не розповів, де саме розроблюються дрони, з міркувань безпеки

"Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!", - наголосив голова "Укроборонпрому".

За словами Сметаніна, рекордна дальність польоту БПЛА, які виготовляє "Укроборонпром", поки що становить тисячу кілометрів. Він наголосив, що в Україні вже є аналог іранського "шахеда", який використовує РФ для ударів по Україні

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві складніших та дорожчих проєктів з високими характеристиками", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому".

Крім того, він наголосив на великій потребі FPV-дронів.

"Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", - розповів Сметанін.