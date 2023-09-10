В Україні створили новий ударний FPV-дрон
Українські інженери та військові розробили новий ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Зазначається, що дрон почали розробляти з літа 2022 року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, які раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА, як хобі.
"Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км, потужності вистачає і на більше, але є багато умов. За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів", - йдеться у повідомленні.
- ЗСУ почали застосовувати дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Він самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор.
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