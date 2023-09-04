Міноборони прийняло на озброєння дрон зі штучним інтелектом

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Дальність польоту дрона – 10 км. При цьому він може літати навіть у нічний час завдяки оснащенню інфрачервоною оптикою.

"Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики людської помилки, оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси", - розповіли в Міноборони.



"У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона", - додали там.



У відомстві зазначили, що дрон може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ. Окрім того, він інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".