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"Криворукі якісь": ГУР показало, як два ворожі гелікоптери та літак не змогли спіймати український дрон

1 вересня, 2023 п'ятниця
13:24
Війна з Росією На фото: спецоперація ГУР

Український безпілотник успішно уникнув збиття під час тривалої погоні з двома ворожими вертольотами та літаком та повернувся на базу

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що два російських вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.

На відео видно, як український БПЛА, що летить у районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь, український дрон вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

Оператор БПЛА прокоментував ситуацію: "Криворукі якісь".

Таким чином, український безпілотник продемонстрував свою стійкість та надійність у складних умовах.

Вибухи біля Кримського мосту останнім часом: що відомо

У ніч на 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривоги в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначав, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі, до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України. Для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, голова СБУ запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".

Згодом джерела Служби безпеки повідомили декільком українським ЗМІ, що атаку на російський танкер SIG здійснили співробітники СБУ у рамках спецоперації. Участь у цьому також брали Військово-Морські сили.

Там зазначили, що для спецоперації використали надводний дрон із 450 кг тротилу, якими й підірвали судно. У результаті нафтовий танкер РФ SIG, що збудований у 2014 році й важить близько 5 тис. тонн, отримав пошкодження біля Кримського мосту.

Згодом секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував нещодавні атаки дронів по території Росії й тимчасово окупованого Криму та заявив про розширення масштабів дальності бойової роботи по воєнних об'єктах РФ.

Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Антон Павлушко розповів, що в Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії РФ.

Ввечері 17 серпня російські терористи повідомили, що нібито відбили атаку українського морського безпілотника на Чорноморський флот.

ВМС України радять ворогу затопити весь Чорноморський флот для захисту Кримського моста: вирішить одразу багато проблем.  

1 вересня міністерство оборони Британії повідомило, що Росія використовує фізичний бар'єр, ППО та низку інших засобів для захисту Кримського мосту, сподіваючись захистити його від нових українських атак. 

Новини
російська армія
окупанти
безпілотник
ГУР
Міністр оборони України
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