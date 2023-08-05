Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, голова СБУ запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".

"І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні", - наголосив Малюк.

Вибухи в районі Кримського мосту та пошкодження російського танкера: що відомо

Вночі 5 серпня у районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами.

Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове.

Він додав, що на Кримському мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали писали про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучав сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривога в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначав, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними й повітряними дронами. Три з них уже знищено.