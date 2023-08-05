Про це пише представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов.

"Потужний вибух стався в районі Кримського мосту. Після цього почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що чули гучний вибух у районі н. п. Яковенкове. Повідомляється, що, можливо, місце події поряд із Кримським мостом", - зазначив Рогов.

Він додав, що на Кримському мосту перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали пишуть про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучить сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи не підтверджує. Сигнал тривога в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначає, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними і повітряними дронами. Три з них уже знищено:

"На цей момент йде масована атака бойових дронів на Кримський міст… У районі Керченської протоки та підходів до Кримського мосту вже знищено три надводні дрони… До надводних дронів приєдналися БПЛА".