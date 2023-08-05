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В районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи: росЗМІ пишуть про атаку морських дронів. Онлайн трансляція

5 серпня, 2023 субота
01:19
Війна з Росією Крим Кримський міст безпілотники

В районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи ,які імовірно спричинені морськими дронами - представники окупаційної влади дають суперечливі коментарі

Про це пише представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов.

"Потужний вибух стався в районі Кримського мосту. Після цього почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що чули гучний вибух у районі н. п. Яковенкове. Повідомляється, що, можливо, місце події поряд із Кримським мостом", - зазначив Рогов.

Він додав, що на Кримському мосту перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали пишуть про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучить сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи не підтверджує. Сигнал тривога в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначає, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними і повітряними дронами. Три з них уже знищено:

"На цей момент йде масована атака бойових дронів на Кримський міст… У районі Керченської протоки та підходів до Кримського мосту вже знищено три надводні дрони… До надводних дронів приєдналися БПЛА".

Хронологія:
01:17
5 серпня, 2023 субота

Телеграм-канал BRIEF повідомляє, що морським дроном в районі Керченської протоки був вражений комерційний танкер, що викликало детонацію, яку побачили з півострова. Інцидент стався на відстані 32 миль від Керченської протоки. Танкер стояв на якірній стоянці 471. Екіпаж цілий, у кількох людей зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

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01:08

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела у Росморечфлоті повідомляє, що морський дрон імовірно врізався в танкер на відстані 30 миль від Керченської протоки. Видання додає, що танкер "Сіг", по якому завдав удар дрон, доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що було включено США до списків санкцій.

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Крим
безпілотник
Керченський міст
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