Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми атакували танкер, який працював на військовий флот РФ. Хоча цей танкер належав приватній фірмі й формально це цивільне судно, але за допомогою нього відбувалось постачання для російського військового угруповання у Сирії. До того ж цей танкер атакували в українських морських водах. Тобто ми мали повне право знищити це судно", - пояснив Павлушко.

Аналітик додав, що Україна має повне право знищувати судна, які працюють на армію РФ.

"Я думаю, що наше військове командування дуже обережно обирає цілі для знищення. Ми не атакували танкер з нафтою якоїсь іншої країни. Все було зроблено так, щоб виникало менше запитань до України. Зараз в Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії РФ, або везуть крадене українське зерно. Їх десятки й можна їх атакувати. Ніхто навіть не буде ставити питань, адже всі розуміють як Росія використовує ці кораблі", - додав він.

Вибухи в Криму: реакція окупаційної влади

Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове.

"Потужний вибух стався в районі Кримського мосту. Після цього почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що чули гучний вибух у районі н. п. Яковенкове. Повідомляється, що, можливо, місце події поряд із Кримським мостом", - зазначив Рогов.

Він додав, що на Кримському мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали писали про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучав сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривога в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначав, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними і повітряними дронами. Три з них уже знищено:

"На цей момент йде масована атака бойових дронів на Кримський міст… У районі Керченської протоки та підходів до Кримського мосту вже знищено три надводні дрони… До надводних дронів приєдналися БПЛА".

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України.

А для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, він запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".