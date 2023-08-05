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"Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї": Данілов про атаки дронів на РФ

5 серпня, 2023 субота
13:43
Війна з Росією Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував нещодавні атаки дронів по території Росії й тимчасово окупованого Криму та заявив про розширення масштабів дальності бойової роботи по воєнних об'єктах РФ

Про це він написав у Twitter.

"З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики", - зазначив Данілов.

За його словами, серпень став особливо вдалим для "українських мисливців". Далі планується лише розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат.

"Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння. Український ВПК, без сумніву, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування", - наголосив секретар РНБО.

Вибухи біля Кримського мосту та пошкодження російського танкера 5 серпня: що відомо

У ніч на 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами.

Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове. 

Він додав, що на Кримському мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали писали про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучав сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривога в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначав, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними й повітряними дронами. Три з них уже знищено.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України. За його словами, для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, голова СБУ запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".

Згодом джерела Служби безпеки повідомили декільком українським ЗМІ, що атаку на російський танкер SIG здійснили співробітники СБУ у рамках спецоперації. Участь у цьому також брали Військово-морські сили.

Там зазначили, що для спецоперації використали надводний дрон із 450 кг тротилу, якими й підірвали судно. У результаті нафтовий танкер РФ SIG, що збудований у 2014 році й важить близько 5 тис. тонн, отримав пошкодження біля Кримського мосту.

Суспільство
Україна
Росія
РНБО
безпілотник
Олексій Данілов
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