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ВМС радять ворогу затопити весь Чорноморський флот для захисту Кримського моста: вирішить одразу багато проблем

31 серпня, 2023 четвер
10:12
Війна з Росією

Росіянам для того, щоб надійно захистити Кримський міст, який вони незаконно побудували, варто затопити усі свої судна Чорноморського флоту. Так вони також збережуть життя своїх військових

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Ураховуючи уроки історії, можу їм порадити повторити тактику одного з їхніх адміралів і затопити одразу весь Чорноморський флот. Здається, це буде кращим рішенням і вирішить одразу багато проблем, принаймні збереже життя їхнього особового складу", – сказав військовий.

Також Плетенчук порадив росіянам повністю перекрити Керченську протоку й припинити судноплавство в цьому районі, щоб мати хоч якусь впевненість, що до мосту нічого не допливе. За його словами, інакше окупанти не зможуть захистити Кримський міст.

Однак речник ВМС України вважає, що Росія навряд закриє судноплавство, бо тоді їй буде важко грабувати тимчасово окуповану Україну, вивозячи з неї зерно і метал.

"Керченську протоку охороняє не менше 10 одиниць зараз, це, наприклад, шість катерів і п’ять катерів так званої прикордонної служби РФ – і з півночі, і з півдня. У такий спосіб вони намагаються захистити з моря. Але нагадую, що Керченська протока належить територіальним водам України, і відповідно всі дії РФ в цій акваторії є незаконними", – додав Плетенчук.

МВС підтвердило, що росіяни затопили баржі біля Кримського мосту, щоб захистити це незаконне зведення.

Нагадаємо, за даними ГУР, російські окупанти проводять підготовчі роботи для затоплення шести плавзасобів в районі Керченської протоки для захисту мосту від ударів ЗСУ.

Вибухи біля Кримського мосту, пошкодження російського танкера 5 серпня й атака у Новоросійську: що відомо

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.

У ніч на 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами.

Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що, "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.

Відразу після атаки у російської окупаційної влади були різні версії подій. Володимир Рогов писав у телеграм про вибух у районі н. п. Яковенкове. 

Він додав, що на Кримському мосту було перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав. Також Рогов наголосив, що це атака українських дронів.

Російські телеграм-канали писали про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучав сигнал тривоги.

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков інформацію про вибухи в районі мосту не підтверджував. Сигнал тривоги в районі Керченського мосту, за його словами, включено лише через загрозу атаки. Також він зазначав, що "гучні звуки, які чули жителі Керчі, до Кримського мосту стосунку не мали. Оголошено загрозу атаки. Після її зняття рух відновиться".

Згодом Володимир Рогов додав, що міст атакований надводними й повітряними дронами. Три з них уже знищено.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронів на російські кораблі та заявив, що вони є повністю законними, адже проводилися у територіальних водах України. Для того, щоб "бавовна" у РФ припинилася, голова СБУ запропонував росіянам скористатися єдиною можливістю - "покинути територіальні води України та нашу землю".

Згодом джерела Служби безпеки повідомили декільком українським ЗМІ, що атаку на російський танкер SIG здійснили співробітники СБУ у рамках спецоперації. Участь у цьому також брали Військово-Морські сили.

Там зазначили, що для спецоперації використали надводний дрон із 450 кг тротилу, якими й підірвали судно. У результаті нафтовий танкер РФ SIG, що збудований у 2014 році й важить близько 5 тис. тонн, отримав пошкодження біля Кримського мосту.

Згодом секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував нещодавні атаки дронів по території Росії й тимчасово окупованого Криму та заявив про розширення масштабів дальності бойової роботи по воєнних об'єктах РФ.

Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Антон Павлушко розповів, що в Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії РФ.

У  звіті Інституту вивчення війни 6 серпня заявили, що удари українських Військово-Морських сил по російських цілях, ймовірно, є частиною навмисної кампанії з перехоплення, яка спрямована на створення сприятливих умов для масштабніших контрнаступальних операцій.

Ввечері 17 серпня російські терористи повідомили, що нібито відбили атаку українського морського безпілотника на Чорноморський флот.

Росія
Крим
військові
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ВМСУ
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Чорноморський флот Росії
Чорне море
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