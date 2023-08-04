Про це повідомили в міноборони Росії.

Так, у російському відомстві зазначили, що Збройні Сили України вночі начебто атакували воєнно-морську базу в Новоросійську двома морськими безекіпажними катерами. Ці дрони нібито виявили та знищили російські кораблі, що охороняли зовнішній рейд бази.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито українських дронів на Новоросійськ немає. Також зазначають, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває в штатному режимі. У консорціумі додали, що наразі тимчасово припинено рух суден у порту в Новоросійську.

Перша інформація про вибухи з'явилася ще близько 01:00. О 05:10 ранку його, за даними російських пропагандистських ЗМІ, було чути в різних районах Новоросійська. Так, мешканці міста повідомляли про те, що "бачили яскравий спалах над морем і вибухи так, де Каспійських трубопровідний консорціум".