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У Феодосії прогриміли вибухи

4 серпня, 2023 п'ятниця
04:28
Війна з Росією Гвардійське

У ніч з 3 на 4 серпня у тимчасово окупованому Криму нібито спрацювала ППО

Про вибухи у Феодосії повідомили кримські партизани.

Повідомлення, що у тимчасово окупованій Феодосії неспокійно, почали надходити після 3:30. Очевидці повідомляють про численні вибухи. Також пишуть про роботу російського ППО та звуки дронів.

По місту серед ночі роз'їжджають пожежні та швидка допомога.

У коментарі пропагандистському виданню "РИА-Новости" так званий радник голови Криму Крючков повідомив про роботу ППО.

Що відомо про обстріли Криму

17 липня під ранок пролунали вибухи на Кримському мосту , після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

18 липня російське міноборони знову звинуватило Україну в атаці тимчасово окупованого Криму безпілотниками.

В ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму місцеві жителі чули вибухи. Детонував склад із боєприпасами на Старокримському полігоні.

20 липня окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим. Нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток.

22 липня окупанти повідомили про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: горіла нафтобаза у селищі Октябрське та детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Було призупинено рух залізницею.

24 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі та евакуацію прилеглих сіл.

У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію

Також українські сили продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах росіян, щоб зруйнувати їхні плани та постачання між Кримом та материком. Зокрема, зранку 29 липня була проведена повітряна атака ЗСУ по Чонгарському мосту.

1 серпня у Криму пролунали вибухи, імовірно, в районі Балаклави, де розташована база військово-морського флоту РФ, ТЕЦ та склади боєприпасів і техніки окупантів.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" і "Василій Биков".

3 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму.

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