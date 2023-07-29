Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів. Також, за даними ГУР, на місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

"У районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - додали в ГУР.