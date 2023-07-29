У Севастополі вибухнув склад боєприпасів
У п'ятницю, 28 липня, в окупованому Севастополі в Казачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів. У ГУР повідомляють про диверсію
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
"Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів. Також, за даними ГУР, на місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.
"У районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - додали в ГУР.
- Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Сили оборони зовсім скоро увійдуть до Криму, а ПВК Вагнера в Білорусі не становлять особливої небезпеки.
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